В Курской области 33 ребёнка родились от ВИЧ-инфицированных мам

С начала года в Курской области зарегистрировано 407 человек с ВИЧ-инфекцией. Только за ноябрь - 48 случаев заражения. Умерли от СПИДа в этом году 58 человек. Всего же в нашем регионе 2886 жителей являются ВИЧ-положительными, из них около двух тысяч - куряне, остальные - иностранцы, люди без определённого места жительства и те, кто обследовался анонимно. 70% всех инфицированных - украинцы. 335 детей родились от ВИЧ-инфицированных мам, 10 из них поставлен такой же диагноз. Только в этом году от ВИЧ-положительных женщин родилось 33 ребёнка. Есть в Курской области и СПИД-диссиденты, правда, сколько таких, посчитать невозможно, говорит заведующая центром по профилактике и борьбе со СПИДом курского кожно-венерологического диспансера Виктория Барышникова.

Виктория Барышникова: "Мы в прошлом году одну достаточно молодую женщину похоронили, и в этом году точно также. Они стояли у нас на учёте, получали препараты. Выходят они замуж. А муж... в одном случае он тоже ВИЧ-инфицированный, а во втором мы даже статуса его не знаем, поскольку он отказался. Он сказал: "У нас этого нет, и она не будет к вам ходить, и отстаньте от нас, я имею право". Имеет право - официальный отказ, и мы ничего сделать не можем. В результате мы их похоронили. И одну в прошлом году от пневмоцистной пневмонии, и в этом году пневмоцистной пневмонии. Молодых женщин, младше сорока лет, мы их похоронили. Я считаю, что это преступление. К сожалению, ещё и беременная женщина, которая одного потеряла - мертворожденного родила, а второго ждём на подходе - в феврале-марте. Первый, к счастью, (она не отказалась его обследовать) он отрицательный. Что будет со вторым - не знаю. Они не поверили нашим анализам, они поехали в Брянск. И он (муж пациенты - прим. ред.) тоже инфицированный, у нас он на учёте не стоит, у нас он отказывался от обследования. Мне позвонил оттуда главный врач: "Вот они рожают второго ребёнка. Что мы можем сделать?" Когда мы обращались к юристам, они говорят - нерождённый ребёнок не является объектом юридической защиты. Но, правда, сейчас говорят, какой-то проект по поводу рождения деток инфицированными мамами и профилактики, которую мы должны в течение месяца после родов давать. Вопрос решается, и если это юридически будет обосновано, тогда мы хоть что-то сможем сделать. А пока, к сожалению, только словами".

По-прежнему остаются два основных пути заражения - половой контакт и игла наркомана. В целом, в Курской области распространённость ВИЧ-инфекции в 5 раз меньше, чем по России, и в 3 раза ниже, чем в ЦФО.