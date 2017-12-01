В Курской области побывал агитационный поезд ЛДПР

По Курской области проехал агитационный поезд ЛДПР. Всего запланировано 14 остановок. Чтобы пообщаться с юристами и передать через представителей фракции свои обращения Владимиру Жириновскому, у курян есть около часа на каждой станции. Проблемы из года в год не меняются, рассказал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Сергей Иванов: "Мы помогаем одним людям, решаем их проблемы, пишем депутатские запросы, чиновники реагируют. Но за это время появляются другие люди, у которых те же самые проблемы, потому что чиновники, решив вопросы этих людей, уже начинают злоупотреблять. Самая популярная жалоба на поверхности. Вы можете зайти в магазин, в магазине есть всё, кроме одного. Покупателей нет. А покупателей нет, потому что у людей нет денег. Основная проблема - это отсутствие денег у основной массы населения. Я не говорю про олигархов, которые богатеют с каждым годом. Последнее решение Государственной думы, которая после пинка Президента установила минимальную заработную плату на уровне прожиточного минимума, это, конечно, хорошо, но абсолютно не решает проблемы. Потому что для Курской области минимальная заработная плата и прожиточный минимум - это будет 9500 для работающего человека. 9500 - это уровень не жизни, а выживания. Если государство не устанавливает контроль над основными товарами - энергия, коммунальные платежи, газ, свет и так далее, то бессмысленно повышать минимальную заработную плату. Главное - не сколько вы получаете, а сколько вы на это можете купить. Мы не говорим, что государство должно устанавливать, сколько будет стоить жвачка в магазине. Это не нужно делать. Когда мы поднимаем минимальную зарплату, что делает работодатель? Он просто-напросто заставляет людей работать на полставки. Или человек получил повышенную зарплату, тут же подняли цены в магазинах. Какой смысл в повышении этом? На уровне государства я бы ситуацию в Курской области исправил следующим образом: вот Владимир Валерьевич Фёдоров (депутат Курской областной думы - прим. ред.), я бы его назначил здесь губернатором, и он бы здесь навёл порядок".

Либерал-демократы уже встретились с жителями населенных пунктов Ржава и Кривецкая, побывали в в Горшечном, Касторном, Коренево, Льгове, Дьяконово, Охочевке, Щиграх, Черемисиново, Мармыжах, Кшени и Курске, а 5 декабря партийцы прибудут в Дмитриев.



