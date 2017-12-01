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Более 400 курян прошли курс лечения наркомании и алкоголизма

Сегодня, 08:09
Более 400 курян прошли курс лечения наркомании и алкоголизма
В Курске продолжится социальная программа помощи зависимым от алкоголя и наркотиков. По словам председателя городского комитета соцзащиты населения  Валерия Кобзева, за время действия проекта 466 человек прошли курс лечения и реабилитации. Более 60% отказались от пагубной привычки, что позволило им вернуться к полноценной жизни. Власти Курска продолжат работу с семьями, где родители злоупотребляют спиртным, и в следующем году. Курс лечения и социальной реабилитации включает проживание в специализированном центре, питание, осмотр врача психиатра-нарколога и круглосуточное наблюдение медицинским персоналом, проведение тренингов и образовательных лекций. Куряне, желающие пройти курс лечения и реабилитации в новом году, могут обратиться в  комитет соцзащиты города по адресу: ул. Пигорева, 2/17, либо позвонить по телефону 32-54-79.

 

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