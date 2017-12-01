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Власти Курска надеются победить незаконную уличную торговлю

Сегодня, 08:10
Власти Курска надеются победить незаконную уличную торговлю
Власти Курска не первый год ведут борьбу с уличной торговлей. По данным мэрии, только в Центральном округе за 9 месяцев составили около 400 протоколов по фактам административных правонарушений. Сумма штрафов превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом изымается товар, реализуемый с нарушениями законодательства. Сотрудники отдела по развитию потребрынка и защите прав потребителей постоянно контролируют места стихийных рынков. Это улицы Садовая, Бойцов 9-й дивизии, проспект Клыкова, улицы Косухина, Студенческая, остановка «Колос», район Северного рынка. Практически ликвидирована самовольная торговля в районе БСМП на Пирогова и на улице Ломакина. На очереди – задача по ликвидации очага самовольной торговли на Радищева. В ближайшее время организуют совместные рейды с управлением ветеринарии по Курской области, городской станцией по борьбе с болезнями животных.

 

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