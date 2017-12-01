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Теплоэнергетики завершили благоустройство перекопанных дорог

Сегодня, 08:06
Теплоэнергетики завершили благоустройство перекопанных дорог
Курский филиал «Квадры» завершил благоустройство территорий после ремонтов теплосетей. На эти цели израсходовали более 22 млн рублей. Энергетики восстановили более 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 14 тысяч квадратных метров газонов на улицах Димитрова, Саровского, Золотая, Орловская, Энергетиков-2, Запольная, 50 лет Октября, Павлуновского. Как отметили в компании, самые масштабные работы прошли в районе улиц Красной Армии и Кольцова. Филиал продолжит благоустройство весной, чтобы обеспечить высокое качество восстановительных работ. 

 

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