Дольщики Царицыно требуют санировать «Проминстрах»

Дольщики ЖК «Царицыно» потребовали привлечь к уголовной ответственности руководство «Проминстраха», пишет «КП». По информации от участников долевого строительства, они ждут его завершения на протяжении пяти лет, однако пока так и не получили ключи от своих квартир.

Участники строительства ЖК «Царицыно» требуют провести санацию компании «Проминстрах». По мнению дольщиков, страховщики не должным образом исполняют свои обязательства в отношении застройщика ОАО «МКХ», который также просрочил даты, прописанные в контракте. Глава компании Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по подозрению в мошенничестве. По официальной информации, ключи от квартир в новом жилищном комплексе дольщики должны были получить еще в 2012 году, однако этого так и не произошло. Само акционерное общество «МКХ» находится на первой стадии банкротства.

Со слов Пинкевича доподлинно известно, что изначально он затевал строительство жилого комплекса и собирал на него деньги для того, чтобы погасить задолженности по основному бизнесу, которые на тот момент превысили отметку в 50 млрд рублей. По данным следствия, он проходит по делу о «мошенничестве в особо крупных размерах».

Непосредственно ситуация со страховавшими строительство компаниями развивалась так: страховая компания «Балтстрахование», которая обслуживала дольщиков, обанкротилась в 2016 году. После этого Пинкевич начал сотрудничать с «РИНКО», однако представители данной организации через какое-то время также сообщили о прекращении своей деятельности. В период работы страховщиков на территории будущего жилого комплекса уже были прекращены все строительные работы. Немногим позже и эта организация, руководителями которой, кстати, являлись бывшие управляющие «Балтстрахования», также заявила об уходе с рынка, а весь портфель застрахованных рисков перешел до той поры никому неизвестной структуре «Проминстрах», но ей дольщики уже не доверяют. Они отмечают, что данная организация также может быть замешана в сговоре с другими страховщиками. Помимо этого дольщиков насторожило то, что в «Проминстрахе» может оказаться недостаточно средств, чтобы выплатить почти девять миллиардов рублей по рискам застройщика перед всеми дольщиками.

Обманутые люди требуют от руководства Москвы и компетентных органов провести проверку по факту финансовых махинаций застройщиков, а также бездеятельности страховых компаний, взявших на себя ответственность за возмещение средств. Люди требуют ввести в ОАО «МКХ» внешнее управление, либо санировать «Проминстрах», чтобы дольщики получили от государства хотя бы часть собственных средств.

Источник материала -https://www.kp.ru/daily/26759.5/3789414/