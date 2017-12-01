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Курское "Динамо" разгромило столичных одноклубниц

Сегодня, 11:30
Курское
Баскетболистки курского «Динамо» 2 декабря разгромили на своём паркете столичных одноклубниц, одержав восьмую победу подряд со старта регулярного чемпионата женской премьер-лиги. Итог встречи в СКК — 92:66. В стартовой четверти вели гости, опережая нашу команду на 3 очка. Однако уже к большому перерыву хозяйки паркета вырвались вперёд, создав хороший задел для победы — 57:39. Эта тенденция продолжилась до конца встречи, самым результативным игроком которой стала московская динамовка Линдси Аллен, набравшая 20 баллов. 

 

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