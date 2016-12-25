В Курском районе председателя избирательной комиссии обвиняют в присвоении

В суд направлено уголовное дело в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий Курского района, его обвиняют в присвоении денег Избиркома и служебном подлоге. Как сообщили в прокуратуре, 45-летний курянин в период проведения выборов Губернатора в 2014-м году и депутатов Курской областной Думы шестого созыва и депутатов Госдумы в 2016-м присвоил вверенные ему средства, выделенные Избиркомом для оплаты труда членов комиссии. Он же внес в официальные документы ложные сведения. Как отметили в прокуратуре, в результате совершенных преступлений бюджету был причинен ущерб в несколько десятков тысяч рублей.



