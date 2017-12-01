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В Курской области опрокинулся автобус "Киев-Москва"

Сегодня, 11:55
В Курской области опрокинулся автобус
В третьем часу ночи 3 декабря на трассе "Тросна-Калиновка" Железногорского района произошло ДТП с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Киев-Москва. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. 9 пассажиров получили повреждения различной тяжести. Двое из них госпитализированы в Железногорскую больницу. Как уточнили в пресс-службе УМВД, в автобусе находились 22 пассажира и 2 водителя. По данному факту курская полиция проводит проверку. В МЧС отметили, что после следственных мероприятий автобус поднимут при помощи специальной техники. Пассажиров доставят в пункт следования на резервном автобусе.

 

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