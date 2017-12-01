МРСК Центра в рамках работы с крупными неплательщиками эффективно сотрудничает с руководством регионов и федеральными ведомствами

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за десять месяцев 2017 года. В указанный период общая сумма задолженности снизилась на 1,1 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2017 года общий объем дебиторской задолженности контрагентов перед МРСК Центра за услуги по передаче электроэнергии составлял 21,2 млрд рублей, в том числе 14,5 млрд рублей – просроченная задолженность, из них 12,9 млрд рублей - просроченная задолженность гарантирующих поставщиков, 0,7 млрд рублей – долги энергосбытовых компаний.

МРСК Центра реализует комплекс мероприятий по возврату долгов, в том числе в сотрудничестве с руководством регионов своей деятельности, c использованием потенциала созданных по инициативе ГК «Россети» комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями электроэнергетики, а также аналогичных структур, работающих под эгидой областных властей.

В Курской области, в частности, этими вопросами занимается рабочая группы по вопросу принятия мер по минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями под руководством заместителя губернатора Александра Демина. Ее очередное заседание прошло в первой половине ноября. На нем, в числе прочих, был рассмотрен вопрос о задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом ПАО «МРСК Центра – Курскэнерго» предприятий ЖКХ. Как сообщил заместитель директора Курскэнерго по развитию и реализации услуг Сергей Севрюков, одним из крупнейших должников филиала является ООО «Региональная энергосбытовая компания»: сумма ее просроченной задолженности составляет 35,2 млн рублей. По итогам заседания данному предприятию было указано на необходимость принять меры по исполнению обязательств перед энергетиками.

В числе крупных неплательщиков за услуги Курскэнерго были названы также МУП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть» города Железногорска: их просроченная задолженность составляет 17,9 млн рублей и 7,2 млн рублей соответственно. Руководству горадминистрации Железногорска было рекомендовано проработать вопрос погашения долга перед энергетиками до 1 декабря.

К настоящему времени ООО «Региональная энергосбытовая компания» оплатило 29,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности, часть просроченного долга оплатило и МУП «Горводоканал» (4,8 млн рублей). МУП «Гортеплосеть» города Железногорска погасило просроченную задолженность в полном объеме.

Эффективно сотрудничают энергетики и с региональными управлениями Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Так, в начале ноября Межрайонным отделом по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) в отношении директора одного из коммунальных предприятий Торжокского района. Должностное лицо не оплачивало услуги филиала ПАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» по передаче электроэнергии, накопив в итоге просроченную дебиторскую задолженность в размере 3,4 млн. рублей. Только в течение 2017 года сотрудниками Тверьэнерго было подано десять исполнительных листов, по которым приставами возбуждались исполнительные производства. Однако, задолженность по ним руководитель предприятия не оплачивал, деньги, поступающие на его счет, расходовал по своему усмотрению. В результате блоком безопасности тверского филиала МРСК Центра было подано заявление о привлечении нарушителя платежной дисциплины к уголовной ответственности. В рамках возбужденного уголовного дела Тверьэнерго признано потерпевшим, ведется следствие, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В соответствии с положениями статьи 315 УК РФ, руководителю предприятия-должника может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

МРСК Центра намерена последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности. При этом, она по-прежнему остается открытой для конструктивного диалога в части выработки действенных механизмов ее погашения с учетом текущей макроэкономической ситуации, а в отдельных случаях и реальных финансовых возможностей своих контрагентов.



