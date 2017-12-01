В больнице остаются две пассажирки перевернувшегося автобуса

В больнице остаются две пассажирки перевернувшегося в Железногорском районе автобуса "Киев-Москва" - сообщили в МЧС. Ранее мы рассказывали: ночью 3 декабря опрокинулся рейсовый автобус. По данным спасательного ведомства, в нем находились 25 человек, в том числе двое водителей (в УМВД сообщали о 22 пассажирах и 2 водителях). За медицинской помощью обратились 5 человек (по данным УМВд-9). После осмотра врачами госпитализированы 2 человека с легкими травмами. Погибших нет. Для пассажиров развернули пункт временного размещения. С ними работал психолог. Для попавших в ДТП организовали питание, бытовое обслуживание. Всем участникам аварии выдали справки. По информации МЧС, все пассажиры из пункта временного пребывания уже отправились в Москву. Две женщины, которые находятся в больнице, будут перевезены к месту жительства родственниками и частным перевозчиком. Автобус подняли с помощью автокрана и доставили на спецстоянку.