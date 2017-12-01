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В Курске чествовали волонтеров

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В Курске чествовали волонтеров
5 декабря - Международный День волонтера. В преддверии этой даты в Курском УМВД чествовали добровольцев. Начальник курской полиции вручил благодарности волонтерам, которые приходят на помощь в охране общественного порядка, розыске без вести пропавших и пропаганде законопослушного поведения. Это представители отряда «Лиза Алерт». Только в этом году волонтеры привлекались к поискам почти 70-ти пропавших без вести граждан. Отметили активистов проекта «Киберпатруль», которые борются с рекламой наркотиков, как на улицах, так и в Интернете. Благодаря им уже выявили около 500 ссылок с опасным контентом. Помимо этого, в регионе более 300 добровольных народных дружин и более 3 тысяч дружинников. Это организованная армия добровольных помощников полиции. Они тоже получили благодарности. 

 

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