В выходные на курских дорогах пострадали 5 пешеходов

В минувшие выходные на курских дорогах пострадали 5 пешеходов, четыре ДТП произошли в Курске. По информации Госавтоинспекции, в субботу утром на улице Карла Маркса 23-летний молодой человек, переходивший проехжую часть вне перехода, попал под колеса фургона "Форд Транзит". Постарадавшего доставили в больницу. Субботним вечером автомобилистка на "Датсуне" на улице Ленина наехала на мужчину, который переходил дорогу по "зебре".

В воскресение утром «БМВ Х6» на улице 50 лет Октября не пропустил пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая оказалась на больничной койке. Вечером на той же улице женщина, управляющая ВАЗом, сбила 47-летнюю курянку.

Примерно в это же время в Железногорске ВАЗ наехал на "зебре" на 16-летнюю девушку-подростка. Постарадавшую с ранениями доставили в лечебное учреждение.











