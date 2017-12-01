поиск по сайту
 

Прокуратура судится с мэрией Курска из-за свалки на улице Голубиная

Сегодня, 16:40
Прокуратура судится с мэрией Курска из-за свалки на улице Голубиная
О свалке на улице Голубиная в Сеймском округе Курска после визита «Летучего патруля» Первого канала теперь знают во всей стране. В ситуацию также вмешалась прокуратура. 
Как отметили в ведомстве, в районе четырех многоквартирных жилых домов расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Прокурорская проверка показала, что в нарушение жилищного законодательства в этих домах до сих пор не выбран способ управления. В связи с отсутствием управляющей компании не вывозится мусор, а сточные воды загрязняют почву. Нарушения стали возможными в связи с неисполнением Администрацией города требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления», он предусматривает обязанность властей по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
В связи с этим прокурор потребовал у мэрии Курска незамедлительно принять меры к выбору управляющей организации. Кроме того направлено в суд исковое заявление о понуждении Администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама