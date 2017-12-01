Прокуратура судится с мэрией Курска из-за свалки на улице Голубиная

О свалке на улице Голубиная в Сеймском округе Курска после визита «Летучего патруля» Первого канала теперь знают во всей стране. В ситуацию также вмешалась прокуратура.

Как отметили в ведомстве, в районе четырех многоквартирных жилых домов расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

Прокурорская проверка показала, что в нарушение жилищного законодательства в этих домах до сих пор не выбран способ управления. В связи с отсутствием управляющей компании не вывозится мусор, а сточные воды загрязняют почву. Нарушения стали возможными в связи с неисполнением Администрацией города требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления», он предусматривает обязанность властей по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

В связи с этим прокурор потребовал у мэрии Курска незамедлительно принять меры к выбору управляющей организации. Кроме того направлено в суд исковое заявление о понуждении Администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.



