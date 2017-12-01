В Железногорске под суд идет директор школы, сдававшая спортзал в аренду. По данным СК, руководитель учебного заведения с октября 2015 по июнь 2017 предоставляла работникам коммерческих фирм помещение. За аренду каждый месяц женщина получала 2 тысячи рублей. Она должна была перечислять их собственнику имущества – в казну Железногорска. Однако вместо этого женщина оставляла деньги себе. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб в 39 тысяч рублей. Это стало поводом для возбуждения в отношении директора школы уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование завершено, материалы переданы в суд.