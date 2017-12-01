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Курская делегация отправляется в Минск на встречу с Лукашенко

Сегодня, 08:18
Курская делегация отправляется в Минск на встречу с Лукашенко
Сегодня делегация Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым отправляется в Минск с официальным визитом. Помимо представителей власти, в Беларусь поехали бизнесмены и ректоры вузов. Программа однодневного визита будет насыщенной. Запланированы встречи Александра Михайлова с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Андреем Кобяковым. Стороны собираются подписать целый ряд документов. В частности, Соглашения о сотрудничестве между вузами, а также между администрацией Курской области и Минским горисполкомом. Помимо этого, речь идет об установлении побратимских связей между Обоянским районом Курской области и Дятловским районом Гродненской области. В программе визита также посещение ведущих белорусских предприятий.

 

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