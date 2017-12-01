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Курского школьника наградил министр МЧС России

Сегодня, 11:45
Курского школьника наградил министр МЧС России
Ученик 19-й школы Курска Павел Багин стал победителем фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Его лично поздравил глава спасательного ведомства Владимир Пучков. Церемония состоялась в Москве. Поводом для награждения стал героический поступок, который курский школьник совершил летом в селе Паники Медвенского района. Ранее мы рассказывали об этом случае: Павел вытащил из канализационного люка с трехметровой глубины мужчину, который висел вниз головой, а его шея была зажата крест на крест двумя досками. Старшеклассник спустился в колодец и попытался вытащить селянина. В итоге спасательная операция прошла успешно, парню помогла подоспевшая к месту происшествия бабушка. 
Добавим, всего в номинации «Дети герои» победителями стали 22 человека. Несмотря на свой юный возраст, они помогли предотвратить настоящие трагедии. 

 

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