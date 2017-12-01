Инна Дериглазова победила на этапе Кубка мира в Турине

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова из Курской области заняла первое место на турнире серии Гран-при, проходившем в итальянском Турине. Как сообщает Федерация фехтования России, в предварительных поединках курянка последовательно смела с дорожки соперниц из Венгрии, Японии и России. В четвертьфинале Дериглазова обыграла кореянку Нам Хью Хи и стала единственной неитальянской рапиристкой, пробившейся в полуфинал. За выход в финал курянка билась с давней соперницей Арианной Эрриго. Итальянка большую часть встречи владела преимуществом, но Дериглазова сумела нанести семь уколов подряд и победить – 15:14. В решающем поединке рапиристка из Курчатова нанесла поражение Алисе Вольпи 15:9 и заняла верхнюю строчку в итоговом протоколе.



