Как заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, здоровье военнослужащих находится в надежных руках. Об этом главе ведомства Сергею Шойгу доложил Руслан Цаликов, а Цаликову – Александр Есипов.

Заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов сообщил о достижениях военной медицины за пять последних лет. По его словам, если говорить о медицинском обеспечении, то стоит подчеркнуть, что в 2013-м году из-за ошибочной деятельности наступила ситуация, когда сто тысяч военных и их родных лишились возможностью получать квалифицированную медицинскую помощь, нарастала технологическая отсталость, начался существенный процесс ухода хороших специалистов.

Каким образом ситуация изменилась?

Как рассказал Руслан Цаликов, обеспечение военных объектов современным медицинским подвижным оборудованием и техникой стало одной главных задач, и в последние годы она была решена. За период последних пяти лет медицинские военные учреждения российского Минобороны были оснащены современным оборудованием, стоимость которого составила более 24 миллиардов рублей. Стала гораздо доступнее высокотехнологичная медицинская помощь. Если сравнивать с ситуацией в 2012-м году, то ее получили в полтора раза больше больных. Начиная с 2013-го года, было построено и восстановлено более 240 медицинских и санаторно-курортных объектов.

Вследствие предпринятых мер, военная медицина смогла выйти на новый, более высокотехнологичный уровень, позволяющий проводить уникальные хирургические вмешательства в крупных медицинских учреждениях Министерства обороны, в частности, операции по частичной пересадке тканей головы от доноров специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова, а также лечебно-эвакуационные мероприятия, используя авиационные модули, медицинские мобильные комплексы на основе пневмокаркасных сооружений.

На вышеуказанную Военно-медицинскую академию имени Кирова следует обратить особое внимание, поскольку в течение двух с половиной лет была создана высокотехнологичная многопрофильная клиника, аналогов которой в России попросту нет.

Как рассказал заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов, благодаря возможностям академии специализированная медицинская помощь оказывается 50-ти тысячам военнослужащих и их родным, проводится больше 20 тысяч хирургических вмешательств и при этом 16 тысяч из них при помощи уникального специализированного медицинского оборудования. В то же время в академии могут проходить обучение 1,3 тысячи слушателей и курсантов.

Главный результат решения задачи медицинского обеспечения – существенное уменьшение количества общих заболеваний военных. На протяжении пяти последних лет уровень заболеваемости уменьшился на 12 процентов, что составляет 2,5 тысяч здоровых военнослужащих, которые находятся в строю.

Кроме этого, необходимо отметить, что размер средней заработной платы сотрудников военный медицинских учреждений в нынешнем году возрастет в 1,9 раз.