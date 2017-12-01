поиск по сайту
 

Кладбище во Льгове разгромили дети

Сегодня, 14:02
Кладбище во Льгове разгромили дети
Полиция Льговского района установила обстоятельства повреждения надгробий на кладбище. В дежурную часть поступили сообщения от 6 местных жителей о том, что неизвестные повредили памятники их захороненных родственников на погосте по улице Энгельса. Оперативники сумели собрать доказательства и найти оставленные злоумышленниками следы. После проведения экспертиз стало ясно, что причастными к происшествию оказались четверо детей в возрасте 11-12 лет. 29 памятников они сломали в один день, считая это шалостью. За совершенные действия теперь будут отвечать родители – их привлекут к административной ответственности. Детей поставят на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, полицейские устанавливают пострадавших от преступных действий детей. Часть граждан, у которых повредили могилы родственников, еще не знают о случившемся, так как не проживают во Льгове постоянно и изредка навещают погост. В случае обнаружения повреждений необходимо обращаться во Льговский отдел внутренних дел.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама