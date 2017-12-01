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78-летнего курянин отправили в тюрьму за совращение внучки

Сегодня, 14:16
78-летнего курянин отправили в тюрьму за совращение внучки
Состоялся суд над 78-летним жителем Курска, который более 3-х лет совращал свою внучку. Приставать к девочке пенсионер начал, когда ребенку было 8 лет. Как сообщили в СК, мужчину признали виновным в совершении 4 эпизодов преступлений сексуального характера. Это происходило в разных местах, в том числе в своей квартире, в ходе визитов в квартире сына, где проживала внучка, а также во время прогулок по лесу. О преступлении стало известно после того, как девочка рассказали все родителям. Суд приговорил пенсионера к 6 годам колонии строгого режима.

 

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