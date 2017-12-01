Депутат Полторацкий уже возместил ущерб за ветерана Козинец

Сегодня власти Курска выступили с официальным заявлением о решением проблемы ветерана войны Любови Козинец. Она больше ничего не должна владельцам автомобилей, на которые рухнула стена её дома на улице Павлова. Собирать средства для этого тоже больше не нужно. Николай Полторацкий заявил, что в понедельник возместил более полумиллиона рублей, которые суд обязал выплатить 95-летнюю пенсионерку. Причём это решение было принято в первые же дни, рассказал депутат Курской областной думы, глава группы компаний "Промресурс" Николай Полторацкий.

Николай Полторацкий: "Приезжал Первый канал, буквально прошло два-три дня, ещё активно обсуждалось это. Очень положительная девушка, шеф-редактор программы "Мужское и женское". Она позвонила по телефону, спросила, можно ли взять интервью. Я, естественно, согласился. Она приехала, рассказала об этой беде. Сказала: "Я вот сейчас буду с бабушками встречаться, вы готовы ей помочь?" Я сказал: "Конечно". "А вот если присудят деньги, вы же понимаете, что для них это неподъёмные деньги, вы готовы компенсировать за них?" Я сразу сказал - да, готов. Вы скажите, чтобы они не расстраивались. И во всей этой истории они не должны были нервничать, даже до решения суда. Но, может, они забыли и говорили потом, что якобы такого не было. Это было с первых дней известно. Потом приходил "Бессмертный полк", тоже, говорят, мы начинаем сбор денег. Я говорю - зачем? Я же объяснил и Первому каналу, и вам сейчас повторяю, что всё будет компенсировано, не нужны никакие сборы. Дал им 50 тысяч на то, чтобы решать какие-то вопросы по суду и так далее. Зачем адвоката нанимали непонятно. Потом узнаю, что она (Козинец - прим. ред.) мебель всё-таки начала продавать, чтобы оплатить это. Послал своих людей, они выкупили эту мебель, вернули ей. Много непонятного вокруг этого всего происходило. Но эта проблема была решена в самом начале, буквально в первые три-четыре дня. Шумиха федеральных каналов не имеет ничего общего с помощью бабушке, а только для собственного пиара, сенсацию сделать, нагнетать обстановку. До откровенного вранья опускается федеральный телеканал. Для меня это была такая новость - 10 тысяч пенсия, когда 25 тысяч, 10 метров до дома, когда 50 метров. Из-за торгового центра рухнула стена однозначно, потому что били сваи. Человек нагло лжёт. Мои юристы готовят иск к федеральному телеканалу, мы обязательно потребуем извинений и компенсации нашего операционного ущерба. Миллионов на 300 я закачу иск, и, может быть, в Курске появятся ещё два садика на эти деньги".

Николай Полторацкий подчёркивает: строительство торгового центра не могло стать причиной обрушения стены - сваи там не вбивали, использовалась другая технология. Но на этом резонансная история не заканчивается. Городские власти пообещали сделать капитальный ремонт дома Любови Козинец. Более того, ветерану предлагали переехать в новую квартир - заявил первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов.