Курскэнерго организовало в регионе совместные учения по ликвидации массовых отключений электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» провел внеочередные учения по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений. Мероприятие, в котором участвовали представители Главного управления МЧС России по Курской области, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Черноземное ПМЭС, АО «Курские электрические сети», регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, было организовано в целях повышения оперативности и эффективности аварийно-восстановительных работ.

Согласно вводным учений, во второй декаде ноября на территории Курской области ухудшились погодные условия: температура воздуха снизилась до -20 градусов, ветер достигал 20 м/с. Оперативный штаб Курскэнерго принял решение о введении на предприятии режима повышенной готовности (РПГ). Мобильные подразделения филиала были приведены в готовность, во всех районах электрических сетей проверили аварийный резерв и резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В дальнейшем из-за резкого понижения температуры воздуха до -25 градусов и обильного снегопада на линиях 04 – 110 кВ в Курске и во многих районах Курской области произошли массовые отключения. Ситуацию еще более усугубило возгорание трансформатора на подстанции 35 кВ «Оросительная».

Энергетики незамедлительно отреагировали на нештатную ситуацию. В Курскэнерго ввели особый режим работы, предполагающий проведение аварийно-восстановительных работ в круглосуточном режиме. Оперативный персонал, аварийно-восстановительные бригады, специалисты других служб приступают к ликвидации последствий природных катаклизмов.

Действуя по вводным, энергетики ликвидировали аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Садовая – Лесная» I цепь с отпайкой на подстанцию (ПС) 110 кВ «Высокая», обеспечили допуск пожарных расчетов на подстанцию ПС 35 кВ «Оросительная» для ликвидации возгорания в районе трансформатора 1Т, в кратчайшие сроки перебросили передвижной резервный источник электроснабжения для запитывания обесточенного детского сада в городе Обояни и ликвидировали массовые отключения линий электропередачи 0,4 кВ в Черемисиновском районе.

Кроме того, в ходе учений персонал Курскэнерго выполнил практические задачи по замене опоры на линии 35 кВ «Счетмаш - Новая – Моква».

При ликвидации последствий «стихии» оперативный персонал филиала докладывал о принятых решений представителям территориального управления МЧС России, обменивался информацией с диспетчерскими службами муниципальных образований, что позволило условные аварийные ситуации ликвидировать в кратчайшие сроки.

Представители МЧС России, Комитета региональной безопасности по Курской области, высоко оценили профессионализм и оперативность персонала Курскэнерго.

«Учения позволили отработать практические навыки взаимодействия всех участников процесса. В критической ситуации, подобная оперативность может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», - подчеркнул начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Курской области Юрий Каплин.



