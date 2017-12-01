Жительница Железногорского района добилась пособия на ребенка через суд

Жительнице Железногорского района, воспитывающей пятерых детей, сотрудники управления соцзащиты населения отказали в назначении выплаты на ребенка. Тогда женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Как уточнили в ведомстве, курянка обратилась в отдел соцзащиты за получением ежемесячной выплаты на ребенка в 3 тысячи рублей до достижения им полутора лет и 6 тысяч рублей в возрасте от полутора до трех лет. Это пособие назначается жителям зоны, пострадавшей после аварии на Чернобыльской АЭС. Однако чиновники в назначении выплаты отказали, сославшись на то, что обязательным условием является постоянное проживание на такой территории не менее 4 лет перед рождением ребенка. А женщина какое-то время в населенном пункте не проживала. Прокурорская проверка показала, что заявительница в 2014 году в течение 2,5 месяцев не была зарегистрирована, но фактически проживала в слободе Михайловка Железногорского района. Этот населенный пункт, как и Железногорск, относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Женщина работала на такой территории, ее дети посещали школу и детский сад в Железногорске. Прокуратура пришла к выводу, что права женщины были нарушены. В суд направлено исковое заявление, в котором потребовали обязать администрацию Железногорского района назначить и выплатить деньги, начиная с рождения ребенка. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что эти требования удовлетворены.