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Сегодня в Курске откроют станцию скорой помощи

Сегодня, 08:09
Сегодня в Курске откроют станцию скорой помощи
Сегодня в Курске ожидается приятное событие - открытие станции скорой помощи, готовой принять 14 машин. Новое здание медицинского учреждения располагается на улице Энгельса. Казна Курской области выделила на этот объект около 120 миллионов рублей. 

 

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