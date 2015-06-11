В Курске с начала года в пожарах погибли 12 человек

В Курске с начала года произошло 111 пожаров. В них погибли 12 человек, сумма ущерба превысила 6 млн. рублей. Более 10 семей остались без крыши над головой. Главная причина пожаров, по словам специалистов, — неосторожное обращение с огнем, а также короткие замыкания, неисправная проводка, неправильное использование бытовых приборов. А вот дома с печным отоплением проблем жителям Курска не доставляют. Их в Курске 120, все перед началом осенне-зимнего сезона обследовали. В целях профилактики сотрудники МЧС, органов опеки и соцзащиты работают с группами риска. Это одинокие и престарелые люди, инвалиды и многодетные семьи. Таких в городе примерно 2 тыс. человек.



