поиск по сайту
 

В Курске с начала года в пожарах погибли 12 человек

Сегодня, 08:07
В Курске с начала года в пожарах погибли 12 человек
В Курске с начала года произошло 111 пожаров. В них погибли 12 человек, сумма ущерба превысила 6 млн. рублей. Более 10 семей остались без крыши над головой. Главная причина пожаров, по словам специалистов, — неосторожное обращение с огнем, а также короткие замыкания, неисправная проводка, неправильное использование бытовых приборов. А вот дома с печным отоплением проблем жителям Курска не доставляют. Их в Курске 120, все перед началом осенне-зимнего сезона обследовали. В целях профилактики сотрудники МЧС, органов опеки и соцзащиты работают с группами риска. Это одинокие и престарелые люди, инвалиды и многодетные семьи. Таких в городе примерно 2 тыс. человек.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама