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Под Курском снегоуборочная машина опрокинулась в кювет

Сегодня, 11:44
Под Курском снегоуборочная машина опрокинулась в кювет
Сегодня примерно в 4 часа утра недалеко от села Нижние Борки Горшеченского района произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. По данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля «КДМ» не справился с управлением и съехал в кювет. Он и оказался единственным пострадавшим. Водителя с травмами доставили в больницу. 
Добавим, что подобное ДТП произошло накануне вечером в Железногорком районе. Около 8 часов водитель "Лады" не справился с управлением, выехал на встречку, а затем опрокинулся в кювет. 60-летнего автомобилиста с ранениями доставили в медицинской учреждение. 

 

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