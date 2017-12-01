В Курске не хватает дворников

Управляющие компании Курска отчитались о готовности к борьбе с гололедом - пишет издание "Городские известия". Для этого во дворах города используется проверенная временем песко-соляная смесь. Как сообщает городская инспекция ЖКХ, 43 организации заготовили 1230 кубометров такой смеси. Однако это - всего лишь 68% от необходимого. Что касается снегоуборочной техники, в собственности управляющих компаний всего 39 машин. Еще 49 берут в аренду. Был обнаружен и небольшой дефицит дворников: по «норме» их должно быть 662, а по факту – 645.