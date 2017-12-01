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Клиентам Сбербанка рассказали о блокчейн-технологиях

Сегодня, 12:39
Клиентам Сбербанка рассказали о блокчейн-технологиях
 В Курске впервые состоялось заседание Клуба «Стратегия и Лидерство». В нем приняли участие руководители ведущих предприятий области из различных отраслей экономики. Мероприятие, проводимое Управлением продаж крупному и среднему бизнесу, посетили более 35 гостей. 
Открыл заседание Клуба «Стратегия и Лидерство» управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. Он поприветствовал гостей, рассказал о современных решениях для бизнеса, которые сегодня предлагает Сбербанк. 
 - Клуб «Стратегия и лидерство» - это открытая дискуссионная площадка для наших корпоративных клиентов, - подчеркнул управляющий Сергей Николаевич. – Мы рады поделиться лучшими практиками, обсудить современные аспекты ведения бизнеса, познакомить с новейшими технологиями.
Чтобы рассказать клиентам Курского отделения ПАО Сбербанк о блокчейн-технологиях, пригласили одного из ведущих экспертов в этой области,  основателя консалтинговой компании «Blockchain Consult» Павла Саласа.  Приглашенный спикер предложил разобраться в разнице между блокчейн и криптовалютами.
Оживленную дискуссию вызвало обсуждение возможностей инвестирования в криптовалюты и снижение рисков. Свои вопросы гости мероприятия смогли задать Павлу Саласу в непринужденной обстановке. В завершение встречи клиенты поблагодарили команду Курского ГОСБ  за организацию познавательного и очень интересного мероприятия.

 

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