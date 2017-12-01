Двое курян спиливали кладбищенские оградки и сдавали в металлолом
Сегодня, 15:36
Полиция установила подозреваемых в краже изгородей с Петринского кладбища. Двое жителей Курска в течение длительного времени похищали металлические оградки и памятники с захоронений. Они выбирали заброшенные и неухоженные могилы. Злоумышленники дожидались, когда не будет свидетелей, распиливали металлические составляющие и сдавали в пункты приема металла. Кладбищенских воров задержали на месте преступления. Сейчас проверяется их причастность к подобным кражам в других районах области. Кроме того, есть информация, что к преступлениям привлекался несовершеннолетний племянник одного из подозреваемых.