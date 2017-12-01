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Двое курян спиливали кладбищенские оградки и сдавали в металлолом

Сегодня, 15:36
Двое курян спиливали кладбищенские оградки и сдавали в металлолом
 
Полиция установила подозреваемых в краже изгородей с Петринского кладбища. Двое жителей Курска в течение длительного времени похищали  металлические оградки и памятники с захоронений. Они выбирали заброшенные и неухоженные могилы. Злоумышленники дожидались, когда не будет свидетелей, распиливали металлические составляющие и сдавали в пункты приема металла. Кладбищенских воров задержали на месте преступления. Сейчас проверяется их причастность к подобным кражам в других районах области. Кроме того, есть информация, что к преступлениям привлекался несовершеннолетний племянник одного из подозреваемых.

 

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