Курянка второй раз идет под суд за телефонный терроризм

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Курска, ее обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как пояснили в прокуратуре, в ноябре 2016 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону сообщила диспетчеру службы «112» о готовящемся теракте на одном из крупных курских предприятий и в отделе полиции. Получив сообщение о преступлении, сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке. Когда выяснилось, что тревога ложная, завели уголовное дело.

В прокуратуре сообщили, что ранее эта же курянка уже была осуждена за аналогичные преступления. Тогда ее приговорили к ограничению свободы, затем наказание заменили на реальное лишение свободы в виде 2 мес. 15 дней в колонии-поселении.



