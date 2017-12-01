поиск по сайту
 

Курянка второй раз идет под суд за телефонный терроризм

Сегодня, 15:42
Курянка второй раз идет под суд за телефонный терроризм
В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Курска, ее обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как пояснили в прокуратуре, в ноябре 2016 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону сообщила диспетчеру службы «112» о готовящемся теракте на одном из крупных курских предприятий и в отделе полиции. Получив сообщение о преступлении, сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке. Когда выяснилось, что тревога ложная, завели уголовное дело. 
В прокуратуре сообщили, что ранее эта же курянка уже была осуждена за аналогичные преступления. Тогда ее приговорили к ограничению свободы, затем наказание заменили на реальное лишение свободы в виде 2 мес. 15 дней в колонии-поселении.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама