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В Курскую область не пустили 20 тонн зараженных яблок из Молдовы

Сегодня, 16:38
В Курскую область не пустили 20 тонн зараженных яблок из Молдовы
В Курскую область не пустили партию яблок из Молдовы. Как пояснили в Россельхознадзоре, около 20 тонн фруктов направлялось в Московскую область. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Крупец» в партии яблок обнаружили  восточную плодожорку. Из-за опасного вредителя продукцию запретили ввозить и развернули обратно. 
Всего же в этом году сотрудники курского Россельхознадзора вернули 8 партий яблок и слив общим весом почти 198 тонн. 

 

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