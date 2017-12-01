В Курскую область не пустили 20 тонн зараженных яблок из Молдовы

В Курскую область не пустили партию яблок из Молдовы. Как пояснили в Россельхознадзоре, около 20 тонн фруктов направлялось в Московскую область. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Крупец» в партии яблок обнаружили восточную плодожорку. Из-за опасного вредителя продукцию запретили ввозить и развернули обратно.

Всего же в этом году сотрудники курского Россельхознадзора вернули 8 партий яблок и слив общим весом почти 198 тонн.



