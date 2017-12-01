В Курске открыли новое здание станции скорой помощи

Сегодня в Курске открыли новое здание станции скорой медицинской помощи. Город ждал этого события 12 лет. Старое здание скорой помощи построено ещё в 30-е годы. Капитального ремонта там никто не проводил. Построить новую станцию власти решили в 2005-м. Но через пару лет стройка встала. Возобновили её только в этом году. Главная причина – недостаток финансов, отметил губернатор. На строительство нового здания потратили 117 миллионов рублей из областного бюджета. Станция включает 13 выездных бригад и полностью оснащена новым оборудованием. Тёплые боксы для автомобилей, комфортные комнаты отдыха для врачей, современный оперативный отдел – это то, чем сегодня располагает новая станция. Всё это позволит медикам быстрее приезжать на помощь к курянам, уверена председатель комитета здравоохранения Курской области Ольга Новикова.

Ольга Новикова: «Во-первых, собственность Курска, в которой мы находились на безвозмездной аренде, это было здание бывшей детской поликлиники. И, соответственно, по сути для работы именно такой медицинской организации, как станция скорой помощи, оно было приспособлено по всем помещениям. Это и помещения для фельдшеров скорой помощи, врачей, водителей. Там совершенно не было боксов для автомобилей и ремонта этих автомобилей, и условий для водителей. И много ещё можно перечислять то, чего там нет. Но я ещё раз подчеркну одну главную вещь. Именно в связи с введением в действие этого здания – серьёзная информационная составляющая. То есть всё, что связано сегодня с обеспеченностью работы главной диспетчерской: с приёмом вызовов, с оформлением бригад на тот или иной вызов. Это сегодня было проблемой, потому что много жалоб на то, что доезжает скорая помощь не в тех нормативах, которые нужны, не так быстро проходил сигнал, и, соответственно, реакция оператора на вызов. Я считаю, что с учётом полного комплекса, который мы сегодня имеем в этом здании, работа должна быть намного лучше, и комфортнее для самих сотрудников и лучше для наших пациентов».

А губернатор Александр Михайлов добавил, что власти региона надеются укрепить базу новым транспортом. Новые автомобили сегодня получили райбольницы Курчатова, Льгова, Фатежа и Обояни, а также Глушковского и Мантуровского районов.



