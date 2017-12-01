Курскэнерго борется с хищениями электрооборудования

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет системную работу по противодействию хищений энергооборудования и выявлению виновных в них лиц. Энергетики совместно с представителями правоохранительных органов и муниципальных властей регулярно проводят рейды по выявлению нелицензированных пунктов сбора лома цветных и черных металлов, предоставляют следственным органам всю необходимую информацию для установления и наказания похитителей. Принимаемые меры приносят результат.

Так, в Поныровском районе в августе этого года суд вынес приговор местномv жителю, совершившему кражу семи опор линий электропередачи. Правонарушитель признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

В Курском районе вблизи поселка «Юбилейный» энергетики в сентябре зафиксировали факт хищения 4,7 км провода с воздушной линии (ВЛ) 10 кВ подстанции 35кВ «Мурыновка». Совместно с сотрудниками полиции специалисты отдела безопасности Курскэнерго провели рейды по работающим в районе пунктам приема лома металлов. В результате похищенное имущество было найдено, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Кроме того, были установлены возможные подозреваемые. В настоящее время ОМВД России по Курскому району проводится проверка причастности данных лиц к правонарушению.

В октябре в Беловском районе при проведении осмотра линий электропередачи энергетики обнаружили кражу 210 метров провода с ВЛ 0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Новоселовка». Сотрудниками правоохранительных органов по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении хищения. В настоящее время следственные действия завершены, материалы подготовлены для передачи в суд.

В том же месяце ОМВД России по Рыльскому району возбудил уголовное дело п. «а» ч.2 ст.215.2 УК РФ по факту хищения неизвестными лицами 242 м провода с ЛЭП. Сумма ущерба, нанесенного Курскэнерго, составила 60 тысяч рублей. В настоящее время территориальный отдел полиции проводятся оперативно – следственные мероприятия.

Курскэнерго напоминает: хищение энергооборудования является уголовно наказуемым деянием. Кроме того злоумышленники своими действиями угрожают надежному электроснабжению добросовестных потребителей, подвергают опасности их здоровье и имущество.

Энергетики обращаются к жителям Курской области с просьбой сообщать обо всех попытках краж, сбыта незаконно приобретенного энергооборудования по телефону горячей линии 8-800-50-50-115 или (звонок бесплатный), в районы электрических сетей филиала, а также в правоохранительные органы.



