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Курскэнерго борется с хищениями электрооборудования

Сегодня, 18:04
Курскэнерго борется с хищениями электрооборудования
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет системную работу по противодействию  хищений энергооборудования и выявлению виновных в них лиц. Энергетики совместно с представителями правоохранительных органов и муниципальных властей регулярно  проводят рейды по выявлению нелицензированных пунктов сбора лома цветных и черных металлов,  предоставляют следственным органам всю необходимую информацию для установления и наказания похитителей. Принимаемые меры приносят результат. 
Так, в Поныровском районе в августе этого года суд вынес приговор местномv жителю, совершившему кражу семи опор линий электропередачи. Правонарушитель признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. 
В Курском районе вблизи поселка «Юбилейный» энергетики в сентябре зафиксировали факт  хищения 4,7 км провода  с  воздушной линии (ВЛ) 10 кВ  подстанции 35кВ «Мурыновка». Совместно с сотрудниками полиции специалисты отдела безопасности Курскэнерго провели рейды по  работающим в районе пунктам приема лома металлов. В результате похищенное имущество было найдено, возбуждено уголовное дело  по факту кражи. Кроме того, были установлены возможные подозреваемые. В настоящее время ОМВД России по Курскому району проводится проверка причастности данных лиц к правонарушению. 
В октябре в Беловском районе при проведении осмотра линий электропередачи  энергетики обнаружили кражу 210 метров провода с ВЛ 0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Новоселовка». Сотрудниками правоохранительных органов по «горячим следам» был задержан  подозреваемый в совершении хищения. В настоящее время следственные действия завершены, материалы подготовлены для передачи в суд.
В том же месяце  ОМВД России по Рыльскому району  возбудил уголовное дело п. «а» ч.2 ст.215.2 УК РФ  по факту хищения неизвестными лицами 242 м провода с ЛЭП. Сумма ущерба, нанесенного  Курскэнерго, составила 60 тысяч рублей. В настоящее время территориальный отдел полиции  проводятся оперативно – следственные мероприятия. 
Курскэнерго напоминает: хищение энергооборудования является уголовно наказуемым деянием. Кроме того злоумышленники своими  действиями угрожают надежному электроснабжению добросовестных потребителей, подвергают опасности их здоровье и имущество. 
Энергетики  обращаются к жителям Курской  области с просьбой сообщать обо всех попытках краж, сбыта незаконно приобретенного энергооборудования  по телефону горячей линии 8-800-50-50-115 или (звонок бесплатный), в районы электрических сетей филиала, а также в правоохранительные органы.

 

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