В железногорской школе шкаф упал на двух первоклассниц

В 11-й школе Железногорска на двух девочек, сидящих за задней партой, упал шкаф. Как пояснила директор, учебное заведение получило новую мебель, которую собрали, но не успели закрепить. Мальчики подошли к вешалкам, чтобы оставить одежду, устроили потасовку и зацепили шкаф. Он рухнул на детей. Учителя вызвали «скорую». Врачи оказали девочкам первую помощь. Как пишет « Эхо недели », к счастью, обошлось без тяжелых травм, однако потребуется консультация невропатолога. По словам директора школы, шкафы уже закреплены. Также она изъявила о готовности учебного заведения оказать помощь родителям девочек, если это потребуется. Вчера, 20:42 К списку новостей