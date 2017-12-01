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В железногорской школе шкаф упал на двух первоклассниц

Вчера, 20:42
В железногорской школе шкаф упал на двух первоклассниц
В 11-й школе Железногорска на двух девочек, сидящих за задней партой, упал шкаф. Как пояснила директор, учебное заведение получило новую мебель, которую собрали, но не успели закрепить. Мальчики подошли к вешалкам, чтобы оставить одежду, устроили потасовку и зацепили шкаф. Он рухнул на детей. Учителя вызвали «скорую». Врачи оказали девочкам первую помощь. Как пишет «Эхо недели», к счастью, обошлось без тяжелых травм, однако потребуется консультация невропатолога. По словам директора школы, шкафы уже закреплены. Также она изъявила о готовности учебного заведения оказать помощь родителям девочек, если это потребуется.

 

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