Семиклассник из Курчатова сыграл в шахматы с чемпионом мира Анатолием Карповым

В Москве на шахматном турнире встретились чемпион мира Анатолий Карпов и 13-летний финалист Кубка России из Курчатова Иван Старокожев. Соревнования также посетили знаменитый боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, директор московского цирка Эдгард Запашный, всемирно известный боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. 13-летний школьник из Курской области оказался в компании известных людей за шахматной доской с великим Анатолием Карповым. Партия Ивана Старокожева и Анатолия Карпова длилась дольше всех. Инициаторами проведения необычного турнира стала группа курских депутатов Госдумы. Это стало таким предновогодним сюрпризом.







