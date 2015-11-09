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В Курске проведут юридический диктант

Сегодня, 08:14
В Курске проведут юридический диктант
Курск присоединился к Всероссийскому юридическому диктанту. Он поможет оценить уровень правовой грамотности населения, а также повысить мотивацию в изучении права. По всей стране начало диктанта 9 декабря в 10 часов по московскому времени. Открытой площадкой для проведения диктанта, где любой желающий может проверить уровень своих правовых знаний, является Курский госуниверситет, корпус на улице Радищева, 29. Кроме того, диктант будут писать в ЮЗГУ, гимназиях № 4 и №44, школах № 5 и №27, лицее № 6 имени Булатова в Курске, а также в Железногорском горно-металлургическом колледже.

 

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