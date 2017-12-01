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В Железногорске закрылся офис Кадастровой палаты

Сегодня, 08:06
В Железногорске закрылся офис Кадастровой палаты
В Железногорске закрылся пункт приема – выдачи документов филиала Кадастровой палаты по Курской области, расположенный на улице 21 Партсъезда. Теперь за получением госуслуг Росреестра железногорцы могут обратиться в офис на улице Димитрова, 16.  Кроме того, у заявителей по-прежнему имеется возможность воспользоваться электронными сервисами на сайте Росреестра.
Дополнительную информацию о способах подачи документов, перечне необходимых документов, об адресах органов, предоставляющих государственные услуги Росреестраи иную информацию можно получить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра: 8-800-100-34-34.

 

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