В Железногорске закрылся офис Кадастровой палаты

В Железногорске закрылся пункт приема – выдачи документов филиала Кадастровой палаты по Курской области, расположенный на улице 21 Партсъезда. Теперь за получением госуслуг Росреестра железногорцы могут обратиться в офис на улице Димитрова, 16. Кроме того, у заявителей по-прежнему имеется возможность воспользоваться электронными сервисами на сайте Росреестра.

Дополнительную информацию о способах подачи документов, перечне необходимых документов, об адресах органов, предоставляющих государственные услуги Росреестраи иную информацию можно получить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра: 8-800-100-34-34.



