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Промсвязьбанк пополнил капитал

Сегодня, 10:02
Промсвязьбанк пополнил капитал

Для Промсвязьбанка возникла необходимость увеличения капитала, пишут Ведомости. С начала следующего года решением Центробанка ужесточаются требования ко всем системно значимым банкам, в число которых входит и ПСБ.

На настоящее время норматив достаточности базового капитала должен составлять не ниже 6,1%, а для банков, не относящихся к системно значимым – 5,75%. С 1 января этот показатель составит 7,025%.

По состоянию на начало ноября Промсвязьбанк имел базовый капитал на уровне 6,58%, что не дотягивает до новой планки, установленной ЦБ РФ. Эксперты напоминают, что системно значимый банк может выплачивать дивиденды только в том случае, если он выполняет свои нормативы. Но акционеры ПСБ (банк братьев Ананьевых) не считают это большой проблемой, ведь банк не выплачивал дивиденды на протяжении последних 10 лет.

 

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