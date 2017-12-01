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Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников

Сегодня, 11:33
Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают профориентационную работу среди школьников. Одной из важных ее составляющих являются Дни открытых дверей, организуемые энергетиками на объектах филиала. Очередное такое мероприятие прошло в Мантуровском районе электрических сетей (РЭС), ее участниками стали десятиклассники Мантуровской и Кривецкой  школ.
Экскурсия началась с посещения диспетчерского пункта. Главный инженер РЭС Владимир Третьяков продемонстрировал школьникам работу диспетчерского щита, рассказал о современных технологиях управления электросетевым комплексом и условиях работы персонала. Помимо этого ребят познакомили с историей  развития энергосистемы Курской области, рассказали, как строилась подстанция и первые линии электропередачи в Мантуровском районе. 
Продолжилась экскурсия на подстанции «Луч», где старшеклассникам показали применяемое в работе оборудование, рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов: почему недопустимо приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, оборудовать места отдыха и разжигать огонь в непосредственной близости от линий электропередачи и познакомили их с предупреждающими знаками, размещаемыми на электрооборудовании. 
По окончании мероприятия школьники отметили, что встреча получилась интересной и полезной. Они поблагодарили энергетиков за познавательный экскурс в мир профессии энергетика. 
До конца года в рамках Дней открытых дверей специалисты Курскэнерго планируют провести для школьников еще 12 экскурсий на объекты филиала. 

 

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