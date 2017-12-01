Курское «Динамо» завершило первый круг Евролиги победой

Баскетболистки курского «Динамо» завершили 1-й круг группового этапа женской Евролиги 7-й победой подряд. Накануне команда Лукаса Мондело на выезде обыграла польскую «Польковице» 98:70. Динамовки уверенно лидируют в группе «А» Евролиги, выиграв все встречи. Лучшими в этой игре стали Мария Вадеева, набравшая 18 очков, Соня Петрович – 17, Ннемкади Огвумике – 14, по 11 заработали Энджел МакКотри и Наталья Жедик. Теперь легионерки будут отдыхать. А игрокам с российским гражданством предстоит сразиться за Кубок России. «Финал четырех» состоится в Курском СКК уже в эти выходные 9-10 декабря. Первую встречу «Динамо» проведёт с оренбургской «Надеждой» в субботу. Начало в 15 часов. А в 6 вечера в борьбу вступит другой курский клуб – «Инвента». Её соперником станет московский МБА.