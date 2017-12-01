Под Курском в столкновении "десятки" и "Киа" пострадали 6 человек

6 декабря в Обоянском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали сразу шесть человек. По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось на дороге «Обоянь – Солнцево». 33-летний водитель ВАЗовской "десятки" в пути следования не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся навстречу иномаркой «Киа Рио». В результате ДТП травмы получили оба водителя, два пассажира «Киа» и два пассажира отечественной легковушки. Их с ранениями доставили в ближайшую больницу.