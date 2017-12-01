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Под Курском в столкновении "десятки" и "Киа" пострадали 6 человек

Сегодня, 11:42
Под Курском в столкновении
6 декабря в Обоянском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали сразу шесть человек. По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось на дороге «Обоянь – Солнцево». 33-летний водитель ВАЗовской "десятки" в пути следования не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся навстречу иномаркой «Киа Рио». В результате ДТП травмы получили оба водителя,  два пассажира «Киа» и два пассажира отечественной легковушки. Их с ранениями доставили в ближайшую больницу.

 

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