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В центре Курска торговали санкционной колбасой из Украины

Сегодня, 11:54
В центре Курска торговали санкционной колбасой из Украины
В Курске во время очередного рейда сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями администрации города, управления ветеринарии и правоохранительных органов выявили факт торговли санкционной продукцией. На улице Радищева, вблизи дома № 116 «А», женщина продавала украинскую колбасу, ввоз которой запрещён в Россию.  Ветеринарных сопроводительных документов на товар не было. 13 палок колбасы изъяли и поместили на ответственное хранение. Отобраны пробы для исследования на показатели качества и безопасности и, прежде всего, на содержание генома африканской чумы свиней. Ранее ветеринары не раз выявляли геном опасного вируса в мясной продукции украинского производства. Незаконный ввоз и реализация таких продуктов – реальная угроза заноса и распространения опасных болезней животных - подчеркнули в Россельхознадзоре. Что касается женщины, которая торговала санкционкой, ее оштрафовали. 

 

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