поиск по сайту
 

Директора интерната, где педагог развращал девочек, обвинили в халатности

Сегодня, 12:22
Директора интерната, где педагог развращал девочек, обвинили в халатности
Шокирующие подробности громкой истории: директор курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3 знала о сексуальном преступлении, которое совершил ее зам с 10-летней девочкой. Об этом ей сообщила воспитатель. Однако руководитель учебного заведения ограничилась беседой со своим заместителем, он, конечно, всё отрицал. С самой потерпевшей директор не беседовала, в правоохранительные органы или органы опеки об инциденте не сообщила. Это привело к тому, что заместитель директора совратил еще одну несовершеннолетнюю воспитанницу. Как сообщили в СК, по решению суда директора школы-интерната отстранили от должности на время предварительного расследования. На нее заведено уголовное дело по статье "Халатность".

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама