Директора интерната, где педагог развращал девочек, обвинили в халатности

Шокирующие подробности громкой истории: директор курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3 знала о сексуальном преступлении, которое совершил ее зам с 10-летней девочкой. Об этом ей сообщила воспитатель. Однако руководитель учебного заведения ограничилась беседой со своим заместителем, он, конечно, всё отрицал. С самой потерпевшей директор не беседовала, в правоохранительные органы или органы опеки об инциденте не сообщила. Это привело к тому, что заместитель директора совратил еще одну несовершеннолетнюю воспитанницу. Как сообщили в СК, по решению суда директора школы-интерната отстранили от должности на время предварительного расследования. На нее заведено уголовное дело по статье "Халатность".