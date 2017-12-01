В Курске взорвался гараж, пострадал случайный прохожий

Полиция закончила проверку по факту взрыва газа в ГСК на улице Энгельса Курска. ЧП произошло днем 3 декабря. На месте работала следственно-оперативная группа полиции, представители газовой службы и сотрудники МЧС. Как сообщили в УМВД, сдетонировал старый газовый баллон, хранившийся в гаражной смотровой яме. Спровоцировали взрыв искры от шлифовальной машины, которой воспользовался владелец бокса при обустройстве отопления. Ударной волной металлические ворота гаража сорвало с петель и отбросило в сторону. Конструкция травмировала 35-летнего прохожего. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму. Мужчину уже прооперировали, он проходит курс лечения в больнице. Как отметили в УМВД, своими действиями владелец гаража нарушил сразу несколько правил, по окончании расследования его привлекут к ответственности. Специалисты произвели замеры в соседних гаражах кооператива, убедившись в том, что газ не скопился в другом месте. Материалы для принятия законного решения по факту произошедшего переданы в МЧС.