Менее 1% курян зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг». Составители учитывали процент людей, получающих свыше 100 и менее 10 тысяч рублей в месяц. В целом, только 4 процента работающих россиян получают больше 100 тысяч. Но в Ямало-Ненецком округе таких 24 процента, в Москве — 17, в Петербурге — 8, а в Дагестане и Чечне — всего 0,5 процента. Сильно отличаются регионы и по доле тех, кто зарабатывает менее 10 тысяч рублей в месяц. В Москве таких 1,5 процента, а в Алтайском крае — 25. К слову, Курская область в этом рейтинге на 64-м месте со средней зарплатой в 19400 рублей. В нашем регионе менее 1% жителей, чья зарплата превышает 100 тысяч. Тех же, кто получается менее 10 тысяч рублей, 14%.