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Глава сельсовета нелегально повысила себе зарплату

Сегодня, 18:02
Глава сельсовета нелегально повысила себе зарплату
В Мантуровском районе под суд идет бывший глава сельсовета. 56-летнюю женщину обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения. Как рассказали в прокуратуре, в 2008 году чиновница похитила вверенные ей средства из муниципального бюджета. Попросив подчиненного составить фиктивный протокол, она незаконно повысила себе зарплату. Излишне начисленная сумма превысила 13 тысяч рублей. Таким же способом в течении двух лет глава сельсовета положила в свой карман более 230 тысяч рублей. Махинации выявились. Возбудили уголовное дело. Чиновнице пришлось покинуть свой пост. Свою вину она так и не признала, причиненный муниципальному образованию ущерб не возместила. В связи с этим на имущество теперь уже бывшей главы сельского совета наложен арест. 

 

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