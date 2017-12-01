Глава сельсовета нелегально повысила себе зарплату

В Мантуровском районе под суд идет бывший глава сельсовета. 56-летнюю женщину обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения. Как рассказали в прокуратуре, в 2008 году чиновница похитила вверенные ей средства из муниципального бюджета. Попросив подчиненного составить фиктивный протокол, она незаконно повысила себе зарплату. Излишне начисленная сумма превысила 13 тысяч рублей. Таким же способом в течении двух лет глава сельсовета положила в свой карман более 230 тысяч рублей. Махинации выявились. Возбудили уголовное дело. Чиновнице пришлось покинуть свой пост. Свою вину она так и не признала, причиненный муниципальному образованию ущерб не возместила. В связи с этим на имущество теперь уже бывшей главы сельского совета наложен арест.