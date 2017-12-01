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В «Читающем троллейбусе» курянам раздадут георгиевские ленточки

Сегодня, 08:05
В «Читающем троллейбусе» курянам раздадут георгиевские ленточки
Сегодня по улицам Курска проедет патриотический «Читающий маршрут», посвященный Дню Героев Отечества. Это памятная дата, которая отмечается в России 9 декабря с 2007 года. Пассажиры узнают об истории возникновения праздника, об орденах и медалях, учреждённых в России, о великих полководцах, о героях – кавалерах ордена Славы и ордена Святого Георгия Победоносца. В салоне будет представлена «Галерея памяти», прозвучат стихи и песни военных лет. На остановках «Площадь Героев Курской битвы» и «Проспект Победы» выберут «счастливых пассажиров», которые станут обладателями подарков от организаторов. Все участники акции получат георгиевские ленточки – символы воинской доблести и славы. «Читающий троллейбус» отправится с Красной площади в 11.00 и проследует по маршруту №1.

 

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