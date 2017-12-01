В ЮЗГУ устроят благотворительную ярмарку

16 декабря в ЮЗГУ состоится благотворительная новогодняя ярмарка «Время чудес–2017». Посетители смогут приобрести эксклюзивные новогодние украшения и игрушки ручной работы, а также попробовать домашнюю выпечку, поучаствовать в конкурсах с призами и послушать концерт. Все собранные средства пойдут на помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили организаторы, будет установлен большой Короб Деда Мороза, в него все желающие могут положить подарки с новогодними записками-пожеланиями для детей школы-интерната.



