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В ЮЗГУ устроят благотворительную ярмарку

Сегодня, 08:07
В ЮЗГУ устроят благотворительную ярмарку
16 декабря в ЮЗГУ состоится благотворительная новогодняя ярмарка «Время чудес–2017». Посетители смогут приобрести эксклюзивные новогодние украшения и игрушки ручной работы, а также попробовать домашнюю выпечку, поучаствовать в конкурсах с призами и послушать концерт. Все собранные средства пойдут на помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили организаторы, будет установлен большой Короб Деда Мороза, в него все желающие могут положить подарки с новогодними записками-пожеланиями для детей школы-интерната.

 

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