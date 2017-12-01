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На проспект Дериглазова могут пустить электробусы

Сегодня, 08:10
На проспект Дериглазова могут пустить электробусы
Глава Курска Николай Овчаров заявил, что подумывает закупать для города не троллейбусы, а электробусы. Как пишет «46 ТВ», мэр вернулся из рабочей поездки в Минск. Для курян устроили экскурсии по белорусским предприятиям, посетили и завод, выпускающий такую технику. По словам Овчарова, электробусы дороже, чем троллейбусы. Зато они могут продолжать движение, когда отсутствует контактная сеть. Тогда не надо строить тяговые подстанции.  Как заявил глава города, возможно, такие электробусы пустят по проспекту Дериглазова. «То есть они будут следовать как троллейбусы до КПК, а затем ехать по проспекту Дериглазова с помощью аккумулятора»,- пояснил Овчаров.В ближайшее время администрация посчитает, будет ли выгодна покупка электробусов.

 

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